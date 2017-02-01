台中彩繪稻田收割 稻米全數捐做公益

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為宣傳2018台中世界花卉博覽會，台中市農業局去年輔導大甲區農會設置0.6公頃彩繪稻田，如今收割後的600公斤稻米全數做公益，捐贈弱勢團體。

為宣傳2018台中世界花卉博覽會，市府農業局輔導大甲區農會在去年第2期稻作時，設置0.6公頃彩繪稻田，現今收割後的600公斤稻米全數做公益，捐贈台中市愛心食物銀行轉送低收入戶及社福團體。

農業局表示，台中世界花博將在后里、豐原及外埔三地登場，大甲區農會自去年7月設置彩繪稻田，運用白、綠、黃、紫等顏色稻秧編織成超可愛的Q版小馬，再搭配台中市特色花卉「百合」，吸引遊客爭相到訪，拍照打卡。

農業局說，「彩繪稻田」不僅對花博宣傳具有效益、帶動地區休閒農業的發展，並希望透過將收割的稻米捐做公益，將愛心傳達給弱勢團體。1060201

(中央社)