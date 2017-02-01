年後轉職面試 不了解公司就NG
年後有許多民眾會趁機轉職，根據勞動部旗下的台灣就業通所做的調查發現，企業認為求職者最缺乏的是對公司或職務的不了解，建議轉職民眾要做好功課。
勞動部勞動力發展署旗下的求職網站台灣就業通日前進行「2016轉職技巧面面觀大調查」，調查中顯示求職者如果能「提供新工作所需要的技術」以及「符合公司需求的成功經驗」最有機會談到高於行情的薪資。
根據調查結果，有48.58%的受訪企業認為，求職者最常缺乏的事前準備是未事先對公司或職務做了解，其次為面試遲到，佔27.03%，第三名則為求職者無法凸顯過去經歷對新工作的助益，佔24.47%。
另外，有38.81%的受訪企業認為求職者舊工作的離職原因，是面試當中最容易扣分的題目，並且有33.61%的業者無法接受求職者的離職理由是跟前主管不合。
在決定錄取的重要條件部分，根據調查有超過6成5以上的業者認為是，符合工作需求的經驗，其次為專業知識與技術跟曾任職於同業。
調查當中也指出，有超過7成的業者認為如果求職者跳槽過於頻繁，就會降低其錄取意願。
台灣就業通建議求職者在面試前要花時間用心準備，現在網路資訊發達，上網都可輕鬆蒐集到應徵公司與職務的相關資訊，而求職者也能審視自己的經歷與優缺點，試著找出自己和該公司需求契合的部分外，也要口語修飾自己的離職理由，才能順利轉換跑道。
調查時間為2016年11月4日至11月30日止，有效樣本數為1095筆，調查方法以電話訪問方式進行獨立樣本訪問；在95%的信心水準下，抽樣誤差在±2.94個百分點以內。1060201
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。