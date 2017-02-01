美媒：中國試射東風-5導彈 攜帶10個分彈頭

中國在2015年閱兵典禮上首次展示的東風5B型洲際導彈，該型導彈是共軍首次試驗成功的多彈頭導彈，目前已知至少可以裝置3個核彈頭。（圖／中新社）

美國國防部官員說，中國在近期進行了一次洲際導彈試射，測試可攜帶10枚核子彈頭的新式東風5C導彈，顯示中國的核武球戰略已有重大改變。稍早曾有法國媒體報導這次試射，但誤認為是東風41型洲際導彈。

美國《華盛頓自由燈塔報》刊文指出，2名五角大廈官員稱這項訊息是由美國情報機構所獲得，測試的東風5C導彈可以攜帶有10個獨立目標的分導式彈頭(MIRVs)。這次試驗中，導彈是從太原衛星發射中心發射，擊中了中國西部沙漠中的靶場。

報導說，目前尚無更詳細的消息，五角大廈發言人羅斯中校( Gary Ross)表示，「國防部按慣例監控中國軍事發展，並依據解放軍的進展力調整我們的防禦計劃。」

報導指出，這次10個分彈頭的導彈測試非常重要，它意味著中國的核武數量顯然已有大幅增加。過去數十年來，美國一直認為中國戰略核彈頭數量大約在250顆的較低水平左右。而美國情報部門於去年2月的報告中曾提到，中國已開始對東風5導彈安裝分導式多彈頭。而彈頭安裝數量增加，表示中國核彈頭數目應該比原先估計的要多上許多。

報導認為，根據美俄裁減核武協議，美國服役的核彈頭數量應當削減到1550發。如果中國的核彈頭數量增加到800-1000發，那麼五角大樓將考慮增加核彈頭數量，部分處於儲存狀態的核彈頭可能重新服役。

美軍高級將領在國會中做證時表示，中國不斷增加的核武力量令人擔憂，可能影響區域戰略穩定。

報導說，中國媒體近期也頻繁放話聲稱解放軍應大幅擴增核武力量，並增加可以直接打擊美國本土的長程核武，以應對新的國際與亞洲局勢。中共中央電視台不久前報導中以圖像解說，描繪出共軍在大陸北方部署的東風41型導彈到美國本土的飛行路線。《環球時報》亦恫嚇說，只有擴增核武庫，並擁有打擊美國本土的能力，才能獲得對手的尊重。也只有如此，才能有交警告美國不得在台灣與南海問題上輕舉妄動。

美國智庫國際評估與戰略中心( International Assessment and Strategy Center)研究員費雪(Rick Fisher)说，增加核武數量對中國而言是極不尋常的信號，不久前中央電視台也播出東風41洲際飛彈部署於黑龍江的照片，以及這次進行史無前例的多彈頭導彈測試，應該都是針對川普政府而來。

報導稱，過去美國認為中國擁有20枚東風5導彈，原先只攜帶單一大型彈頭，有部分後來改裝成攜帶3個彈頭級。2015年9月的閲兵式上，中國首次展示了能夠攜帶多彈頭的東風5B，當時的報導認為該導彈能夠攜帶6-8個彈頭。

費雪說，中國進行的10彈頭東風5導彈試驗是一個明顯的證據，中國已經能夠製造更小型的核彈頭來裝備其多彈頭導彈。

分析家認為，最近的東風5C試驗是為了準備在東風41上使用多彈頭裝置。

法國媒體最早報導了這次試射，並分析稱中國這次劃設的落點附近的禁飛區範圍遠大於此前進行東風41多彈頭試驗的那一次。

報導說，東風5A導彈射程超過12000公里，射程可覆蓋美國全境。

(中時電子報)