第一眼不出色！這些明星都越看越有魅力

他們都有自己的獨特魅力。(圖／翻攝自韓網、微博)

演藝圈帥哥美女多得數不清，但擁有自己的特色才會更出眾，不少藝人雖然第一眼看覺得普通，但卻很耐看，會越看越喜歡，反轉魅力讓你難以招架，現就來細數最近爆紅的「第二眼明星」吧。

金高恩笑容會讓你越看越喜歡。(圖／翻攝自韓網)

金高恩

韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》創下高收視、高口碑，連帶兩位高顏值男主角孔劉、李棟旭人氣更上一層樓，不過飾演「鬼怪新娘」的金高恩其實也相當有魅力，金高恩不是標準美女大眼、雙眼皮的長相，但她獨特的氣質，卻會讓你越看越喜歡，把單眼皮魅力盡情展現，加上她自然不做作的演技，反而讓觀眾接受她，是耐看型的美女。

星野源雖飾演長相平平眼鏡男，但很有獨特魅力。(圖／翻攝自日網)

星野源

日本男星星野源因和女神新垣結衣合作《月薪嬌妻》爆紅，有別於男帥女美的定律，他因飾演網路工程師，戴上眼鏡表現出「科技宅」的感覺，雖然他不是公認的標準帥哥，但在劇中的「草食男」形象深植人心，吸引不少女性觀眾目光，成為去年最火紅的男星之一。

周冬雨笑起來像月牙一樣可愛。(圖／翻攝自周冬雨微博)

周冬雨

大陸女星周冬雨靠著電影《七月與安生》和馬思純拿下金馬53雙影后，讓她更被台灣人所識，不過其實單眼皮的她，外型有獨特味道，看久會讓人忍不住愛上，她笑起來像月牙一樣俏皮可愛，個性又相當直率不做作，在都是雙眼皮女星的演藝圈中，占據了自己的一席之地。

(專題報導)