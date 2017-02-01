獅隊外籍打教 體驗農曆新年好新鮮

獅隊外籍打擊教練史普曼，新春團拜收到球團贈送的蘋果、橘子。（統一獅提供）

統一獅本季新聘外籍打擊教練「春天哥」史普曼(Bill Springman)，今年1月中抵台投入獅隊春訓，期間碰上農曆春節，全隊放年假，史普曼留在台灣感受年節氣氛，今天(1日)在球隊新春團拜時收到應景的蘋果、橘子，也讓他感到很新鮮。

史普曼今年來台指導獅隊打擊，結束第一階段春訓後，在台灣度過特別的春節假期，他提到，這裡的新年氛圍和美國不太一樣，比較像感恩節，到處能感受到全家團聚的氣氛，一起出遊、吃飯。

今年農曆春節期間天氣好，史普曼就近到宿舍附近的桂田酒店、傳統市場等地「走春」，感受年節熱鬧氣氛。而獅隊今天開工，在球場進行新春團拜，應景的蘋果、橘子少不了，和球隊一起體驗「台灣味」新年的史普曼也說，球隊就像一家人一樣溫暖。

史普曼從上月初來台提升獅子軍打擊火力，在這半個月的觀察中，包括潘武雄、鄭鎧文、陳傑憲、蘇智傑、唐肇廷及朱元勤等球員，表現都讓他印象深刻，等到正在中華隊集訓備戰經典賽的陳鏞基、林志祥及羅國龍等好手歸隊後，打擊戰力更完整，史普曼說：「對於球隊攻擊火力很有信心。」

(中時電子報)