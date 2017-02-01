大年初五，彰化書法愛好者「開筆」

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彰化縣鹿港鎮1群書法愛好者齊聚在大年初五的今天「開筆」。鐘武達攝。

鹿江詩書畫學會理事長林俊臣開筆作品「聞雞墨舞」。鐘武達攝。

彰化文化局與鹿江詩書畫學會的開筆儀式後，參加者還接受茶人奉茶，體驗鹿港的雅文化。鐘武達攝。

文人開筆！農曆春節過後各行各界陸續開工與開市，彰化縣文化局與彰化縣鹿江詩書畫學會則是舉辦別開生面的「開筆」儀式，1群書法愛好者今天齊聚福興穀倉書法道館揮毫寫下新春第1筆，祈求新希望，也祈求學習更精進。

鹿江詩書畫學會理事長林俊臣表示，傳統習俗在過完農曆春節各行各業都陸續恢復正常工作，工人要開工、商人要開市，而古代學童啟蒙前，要先進行開筆禮儀式，教導孩子善用筆墨，也是古代讀書人成長過程中的首次大禮。

「開筆」也稱「啟蒙」、「破蒙」意即兒童進入學習階段，為此，工商界的開工與開市也延伸到文人的「開筆」儀式。

文化局今年與鹿江詩書畫學會選在充滿歷史建築福興穀倉的書法公共道場舉辦「丁酉新春開筆雅集活動」，林俊臣、福興鄉農會總幹事林坤宏與20多名同是書法愛好者齊聚揮毫，林俊臣大筆一揮寫下「聞雞墨舞」，很有味道。

「開筆儀式後，參加的民眾還可以欣賞茶道表演並接受茶人奉茶，悠閒享用茶點，體驗鹿港特有的「雅文化」。

(中時)