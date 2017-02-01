唐鳳當政委表現 老爸唐光華：超過100分

政務委員唐鳳（左）上任近4個月，父親唐光華（右）給她打超過100分。（唐光華提供／中央社）

唐鳳頂著最年輕閣員的身份入閣，擔任行政院科技政委已滿4個月，她的父親唐光華接受媒體訪問表示，唐鳳做事很專心且全力以赴，如果給她打分數，可以拿到超過100分高分。唐光華還建議現在的父母，多傾聽孩子想法與支持他們想做的事。

唐光華唐告訴中央社，其實去年知道行政院長林全徵詢唐鳳時，自己是持保留態度，主要是認為政治很複雜，也不想唐鳳進內閣受傷，擔心她會受挫折。

不過，後來想到台灣民主自由很珍貴，「國家興亡匹夫有責」，唐光華才又主動致電唐鳳說，如果林全是真心想借助她的專業，就答應吧。相信唐鳳也徵詢過很多朋友意見後，才決定接受這個職務。

唐光華笑說，這幾個月證明，讓唐鳳幫國家做有點貢獻的事是對的，透過科技讓政府可更透明。

唐光華也建議現在父母，多傾聽孩子想法與支持他們想做的事。過去唐鳳告訴他不想進高中時，第一時間很難接受，但當他與唐鳳談過後，被唐鳳說服學校不能給她想學的資訊後，轉而支持，才有現在的唐鳳。

(中時電子報)