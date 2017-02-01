年菜吃太多 北市提供免費線上運動影片

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春節連假結束，台北市體育局今天說，豐盛年菜容易增加身體負荷，提供線上運動指導影片，在家也可動一動，到Youtube搜尋「職工TABATA」、「樂齡運動巡迴指導團」就可看到。

體育局表示，依衛生福利部國民健康署調查，國內十大死因中，其中8項與肥胖有直接關係，而適當運動可助燃燒熱量與減重，更可降低血脂、強化心肺功能、降低糖尿病發生。

連假即將結束，體育局特別規劃「台北市樂齡運動巡迴指導團指導影片」及「TABATA有氧運動教學影片」，提供民眾隨時能在家簡單做運動，養成健康的生活習慣。

體育局針對銀髮族群推出的樂齡運動巡迴指導團指導影片分4部分，影片中所有的活動不僅器材容易取得，坐在椅子上即可運動，包括座椅活氧暖身、彈力帶肌力訓練、籃球員指導遊戲與座椅Fun鬆伸展等。

體育局建議，民眾每天僅需依照影片內容動一動，就可提升個人肌耐力、心肺功能與反應能力；「TABATA有氧運動教學影片」，影片示範由8組動作組成的高強度間歇運動，可以輕易達到理想的運動效果，改變過往對於運動耗時費力印象，十分適合青壯職工族群參考，也是民眾在家運動的好選擇。

民眾可在網路直接搜尋「台北美好新視界」點選「影片」中的「全民運動」選項，或至Youtube搜尋「職工TABATA」、「樂齡運動巡迴指導團」。1060201

(中央社)