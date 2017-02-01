年節剩食發芽不能吃？ 營養師解迷思

發芽蒜頭所含的抗氧化物質，比新鮮蒜頭還高，營養師建議仍可食用，但表面變綠則已產生生物鹼，最好不要吃。（王文吉攝）

光田綜合醫院提醒，民眾年節大魚大肉，很少吃蔬果，年後可改吃地瓜取代白飯食用，增加纖維量攝取，有益腸胃蠕動，幫助消化。（王文吉攝）

春節連假結束，沒吃完的食材發芽了還能吃嗎？營養師提醒，發芽的馬鈴薯含有茄鹼素，食用過量會導致腹瀉，而發芽蒜頭、黃豆的營養素比新鮮的還高，仍可食用，不過蒜頭表面變綠顯示已產生生物鹼，最好不要吃，至於發芽地瓜雖口感不佳，但不會產生毒素。

光田綜合醫院營養室主任林淑雯提醒，燉肉常用的馬鈴薯如果發芽會產生茄鹼素，經加熱烹煮也很難破壞毒性，吃少量對人體不一定有明顯不適，但一次吃進200毫克茄鹼，經過15分鐘至3小時可能發生上腹部疼痛、噁心、嘔吐、腹瀉等症狀，極少數人會因呼吸麻痺而死亡。

另外，炒菜爆香常用的蒜頭含豐富抗氧化物質，學術研究證實「蒜頭發芽5天時所含的抗氧化物質比新鮮蒜頭還高」，因此蒜頭發芽反而增加營養價值仍可食用，但是表面變綠則顯示產生生物鹼，最好不要吃。

燉豬腳用的黃豆通常會剩很多，林淑雯表示，黃豆經催芽約0.5公分，會產生更多維生素B群及C，尤其β-胡蘿蔔素更是大幅增加，建議剩豆可催芽後煮食，營養又健康；發芽地瓜口感不佳，但不會產生毒素，如果年節大魚大肉，建議年後可改吃地瓜取代白飯，增加纖維量攝取，幫助腸胃蠕動、助消化。

(中時)