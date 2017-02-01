收假症候群 可尋找專業人員協助

農曆春節假期結束，上班族如果出現無法專注上班的「收假症候群」症狀，調適一週仍無法回復，高雄市衛生局今天建議可尋找專業人員協助，以開心放假，快樂收假。

高雄市衛生局表示，民眾過年返回家鄉與家人親友一同歡度春節，由於久未見面，幾乎每天都行程滿滿，徹夜狂歡日夜顛倒，如果返回工作崗位出現整天全身乏力、腸胃不適想吐、無法專注上班等，就是「收假症候群」症狀。

「收假症候群」是指在休完長假後，生理和心理上因無法順利調適回復正常工作或學業的情況。症狀可表現在生理和心理層面，生理表現包括缺乏食慾、噁心、身體疲憊全身不適及失眠；心理上則會出現情緒低落、焦慮、無法專心於工作或課業。

高雄市衛生局表示，今年春節假期有6天，如果要避免收假症候群上身可以運用「快樂收假4招」，分別為收假前減少從事過於刺激的活動，逐步調整規律作息；適當運動，例如散步、多走出門接觸大自然，避免長時間坐著看電視、用電腦與手機；收假前開始清淡飲食，避免過度大魚大肉，多吃蔬菜水果高纖食物；增加靜態活動如靜坐、練瑜珈、打太極拳、按摩、聽音樂等。

高雄市衛生局提醒上班族，多注重規律的生活作息與均衡的飲食，幫助生活回復正常軌道，如果有心理上困擾需要找人談談，可撥打24小時免付費安心專線0800-788-995，協助紓解鬱悶的心情，調適一週仍無法回復時，可尋找專業人員協助。1060201

(中央社)