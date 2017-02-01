投資人逢低買進 日股收紅

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日本東京股市今天收高，原因是連跌2天後，投資人逢低買進及日幣止升。

日經225指數今天上揚0.56%或106.74點，報19148.08點。東證一部指數上漲0.40%或6.10點，報1527.77點。1060201

(中央社)