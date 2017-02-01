陽建福入隊 黃甘霖取名陽將阿福
職棒統一獅隊今天在台南球場新春團拜，展開第二階段春訓，37歲資深投手陽建福正式報到，總教練黃甘霖介紹他叫「陽將阿福」。
投手陽建福在中華職棒13年，效力興農牛、義大犀牛，遭到釋出之後去年轉戰日本獨立聯盟，今年重新回到中職舞台，效力統一獅，球團初步定位牛棚投手。
陽建福日前在中華隊集訓時大腿拉傷，正在休養。今天正式報到，總教練黃甘霖稱他「陽將」，要他用英文自我介紹，而陽建福妙答「用日文可以嗎？」
統一獅1月8日啟動春訓，農曆春節假期過後，選在年初五開工，球團董事長(二余)忠正、總經理蘇泰安及全體隊職員今天在台南球場新春團拜。
第一階段春訓是球員各自狀況調整，第二階段開始進入團隊訓練、比賽。
總教練黃甘霖勉勵球員，在接下來的熱身賽不論老將、新秀把握每一次出賽機會，拿出最好的表現。他也分享「3秒鐘專注循環」，在訓練中學習專注3秒鐘，不斷循環，可以加強投入比賽與訓練。1060201
(中央社)
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