遭請下國道 高公局：高乘載不限制小黃
網友爆料，計程車上高速公路卻被警察以高乘載管制趕下國道，對此，高公局澄清，大眾運輸工具不受限制，會加強跟地方警察溝通。
春節期間，國道實施高乘載管制，避免大量車潮湧入造成塞車，不過，昨天上午有輛計程車在省道台74線轉國道3號北上快官匝道時被警察以不符合高乘載條件為由攔下，司機最後被請下國道。
對此，高公局今天澄清，計程車同是大眾運輸工具，不受高乘載管制限制，這幾名取締的員警可能是對疏運措施較不熟悉，高公局也承諾會和地方各警察局加強溝通，避免相同狀況再度發生。
高公局表示，高乘載管制期間僅允許大客車、計程車（含空車）、持有身心障礙證明、孕婦證明及乘載3人以上小型車駛入。1060201
(中央社)
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