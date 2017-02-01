前聯合國秘書長潘基文 不參選南韓總統

我要評比

南韓聯合新聞通訊社報導，前聯合國秘書長潘基文今天宣布，他不會參選南韓總統。

路透社報導，潘基文在與南韓保守派政黨領袖會面後，在國會召開臨時記者會。

潘基文上月回到南韓，外界普遍預計他將參選今年總統選舉，但卻接二連三遭遇困難。

根據法新社，潘基文在記者會上表示：「我將退出政壇。我很抱歉讓很多人失望了。」（譯者：中央社張曉雯）1060201

(中央社)