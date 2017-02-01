台灣人的熱情和禮貌 最讓陸生感動
兩岸民間交流頻密，台灣人普遍留給陸客好印象，一批來台交流的大陸研究生就說，在台灣問路時，民眾都很熱心，台灣人還常將謝謝、不好意思掛在嘴上，台灣民眾的熱心、有禮最令人感動。
為增進兩岸青年交流，行政院大陸委員會在2016年8至10月間分梯次舉辦「2016兩岸大眾傳播研究生交流活動」，中國大陸北京交通大學、南京大學、中國傳媒大學、復旦大學等新聞傳播系所共28位研究生來台。
陸生們在活動期間參與大學校院開設的新聞課程、前往媒體觀摩，了解台灣媒體的自主性與多元化，也見識民間社團如何整合人力與物力資源推動庇護工廠、幫助弱勢族群，感受台灣民間團體的生命力。
最令同學們感動的還有台灣民眾的熱心和有禮。陸生們提到，在台交流期間，學習到的不僅是新聞寫作的技巧，更多的是對新聞的態度，以及台灣人「發自內心」的熱情和禮貌。
舉例來說，在捷運或拜訪書店的路上，路人都會親切、耐心指引；台灣民眾也將「謝謝」、「不好意思」掛在嘴邊、便利商店服務人員親切的「早安、午安、晚安」問候、公車司機也很有禮貌。1060201
(中央社)
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