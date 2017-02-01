「要坐隔間座嗎？」 出國搭機選位前必知5個重要問題

機位選擇大有學問，旅遊網站《旅知》特別整理選位時會遇到的5個問題。(圖/達志影像/shutterstock提供)

春節期間是出國旅遊的高峰期，而不管是搭長途或短途機程，若能坐上一個較舒適的位置，絕對能讓心情放鬆不少。因此，挑好的機位就相當重要；但該如何選擇？旅遊網站《旅知》就整理了選位時5個重要問題，讓享受飛行不再是難事。

機位選擇大有學問，旅遊網站《旅知》特別整理選位時會遇到的5個問題，包括，「坐走道座（Aisle Seat）還是靠窗座（Window Seat）。」「坐前排（Front Row） 還是後排（Back Row）。」、「要坐緊急逃生口座位（Exit Row Seat）嗎？」「要坐隔間座（Bulkhead Seat）嗎？」「要坐飛機左側（Left Side Seat）還是右側（Right Side Seat）？」

1. 坐走道座還是靠窗座？

許多人會傾向坐靠窗，主要是因為窗邊的位置能欣賞機外的美麗景色，且較能擁有自己的空間不被打擾；不過若是坐長程，在飛時10幾小時的情況下，難免會去上廁所或是起來走動，為避免打擾鄰座乘客，此時坐走道就相對方便多了。

2.坐前排還是後排？

坐前排的好處是，可以最後登機又可最早下飛機，且有些航空公司習慣由前排開始送餐，坐前排的乘客不但較容易選到自己喜歡的主餐，還能早點享用餐點。至於坐後排的好處，當乘客登機行李較多時，坐後排因可優先上飛機的關係，不用擔心上方行李艙找不到位置放；此外，若是該班飛機的載客率不高時，通常後排的空位也較多，坐起來相對舒適。

3.要坐緊急逃生口座位嗎？

緊急逃生口的位置因考量撤離時方便，該區空間設計較大，是身材高大的人首選，在櫃台劃位時不妨可詢問看看；不過坐到此位置的乘客，也可能會擔負一定程度的責任，建議一定要詳細閱讀逃生規定，若有緊急狀況發生時，要能協助空服員疏散其他乘客。

4. 要坐隔間座嗎？

隔間座就是坐在飛機分隔牆的第一排座位，因可掛置嬰兒搖籃，通常適合有嬰兒的乘客；且少了前座，出入時也方便許多。不過得注意的是，坐隔間座不可將自己的隨身物品放置地上，必須收到上方行李艙；另外，搭長途的乘客，若隔間的背後是廁所的話，將會一直聽到開關門和沖水的聲音，恐影響休息品質。

5. 要坐飛機左側還是右側？

若能事先查好飛行航線，坐上不同的位置即可享受不同的風景，像是飛機往南飛，左邊的位置朝東邊，將可看日出，右邊則能觀日落；另外，例如從桃園飛往東京的航班，只要天氣狀況佳，選擇左邊的位置就能從空中俯瞰富士山美景。

另外，除了航空公司官網外，《旅知》也推薦SeatGuru.com，只要輸入班號，即可查詢關於機型和內部位置的詳細資訊，可說相當實用。

(中時電子報)