台北燈節設世大運燈區 江宏傑將出席開幕

台北燈節將於4日開幕，配合今年8月登場的台北世大運，主辦單位北市觀傳局特別設置「台北世大運燈區」，有各種以比賽項目為主題的互動裝置；而開幕典禮更邀請我國桌球好手江宏傑出席，歡迎民眾到場參與。

觀傳局表示，包含聖火台、頒獎台在內，世大運燈區共有13件作品，呈現9種運動的意象，如棒球、桌球、游泳、舉重等。以棒球為主題的《Play ball!》，參觀民眾可化身為強打者，與投手的正面對決過程中，看是能打出全壘打、被三振，或者是遭到接殺。

以《優游世大運》為名的游泳項目體驗，可能會是小朋友的最愛，在滿滿的球池內感受成為泳將的快感；《幸運九號球》的撞球會是很「跨界」的體驗，結合足球的概念，可以與其他玩家一起「踢」撞球；另外，《乒乓乒乓》則是配合球的落點，會出現聲光效果的驚喜。

燈節將於4日開幕，交通局表示，當天下午4點到晚上8點半，成都路及漢中街部分道路將封閉，車輛請提早改道。活動展區位於捷運北門站、西門站之間，為避免周邊道路塞車，和耗時尋找車位影響賞燈興致，請民眾搭乘大眾運輸工具前往。相關訊息可至官網查詢。

(中時)