國5收假交通 宜蘭車潮不若前兩天
春節連假最後一天，因天候因素、用路人預期心理，國道5號今(1日)北返車流反趨緩，各北向匝道入口雖有排隊，卻未有大排長龍情形，雪隧回堵也不若初三、初四那樣大排長龍。
由於春節一開始，全台各地放晴，許多民眾紛紛外出走春，不過，宜蘭自初三中午開始轉陰下雨，國5提前出現返家北上車潮，初三北返車流直至隔天凌晨2時才散去，初四的南北車流量進一步上攀8萬輛次，雪隧北返回堵更塞到今凌晨3時。
由於初三、初四的交通高峰期已將消化大部分出遊車流，國5收假交通趨緩，儘管雪隧一如往例出現回堵，但是回堵車龍卻不若前2天動輒超過6公里，今回堵距離多維持4公里；各北向匝道入口也僅因儀控管制而排隊。
台9線蘇花公路今晨6時許也發生一起交通事故，一輛載滿白石原料的砂石車行經南下路段114.4公里處，不慎自行翻覆，駕駛送醫無礙，雙向交通受阻近3小時，造成該路段些許回堵，幸好狀況排除後即恢復順暢。
坪林行控中心表示，國5收假交通尖峰出現在下午3時高乘載管制之前，晚間8時解除高乘載之後還會有另一波尖峰，推估雪隧回堵車流可在晚間11時趨緩。
(中時)
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