國5收假交通　宜蘭車潮不若前兩天

國5收假北返車潮已不若初三、初四爆量，各北向匝道入口僅因儀控管制而排隊，未見大排長龍情形。（簡榮輝攝）

國5收假北返車潮已不若初三、初四爆量，各北向匝道入口僅因儀控管制而排隊，排隊車龍在高乘載管制前達到尖峰，隨即便舒緩。（簡榮輝攝）

台9線蘇花公路114.4公里處今晨6時許發生一起砂石車翻覆事故，駕駛送醫無礙，雙向交通中斷近3小時，待狀況排除，回堵車流隨即散去。（公路總局四工處提供）

台9線蘇花公路114.4公里處今晨6時許發生一起砂石車翻覆事故，駕駛送醫無礙，雙向交通中斷近3小時，待狀況排除，回堵車流隨即散去。（公路總局四工處提供）

台9線蘇花公路114.4公里處今晨6時許發生一起砂石車翻覆事故，駕駛送醫無礙，雙向交通中斷近3小時，待狀況排除，回堵車流隨即散去。（公路總局四工處提供）

春節連假最後一天，因天候因素、用路人預期心理，國道5號今(1日)北返車流反趨緩，各北向匝道入口雖有排隊，卻未有大排長龍情形，雪隧回堵也不若初三、初四那樣大排長龍。

由於春節一開始，全台各地放晴，許多民眾紛紛外出走春，不過，宜蘭自初三中午開始轉陰下雨，國5提前出現返家北上車潮，初三北返車流直至隔天凌晨2時才散去，初四的南北車流量進一步上攀8萬輛次，雪隧北返回堵更塞到今凌晨3時。

由於初三、初四的交通高峰期已將消化大部分出遊車流，國5收假交通趨緩，儘管雪隧一如往例出現回堵，但是回堵車龍卻不若前2天動輒超過6公里，今回堵距離多維持4公里；各北向匝道入口也僅因儀控管制而排隊。

台9線蘇花公路今晨6時許也發生一起交通事故，一輛載滿白石原料的砂石車行經南下路段114.4公里處，不慎自行翻覆，駕駛送醫無礙，雙向交通受阻近3小時，造成該路段些許回堵，幸好狀況排除後即恢復順暢。

坪林行控中心表示，國5收假交通尖峰出現在下午3時高乘載管制之前，晚間8時解除高乘載之後還會有另一波尖峰，推估雪隧回堵車流可在晚間11時趨緩。

(中時)