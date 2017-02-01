全球最國際化大學 台大、清大上榜
英國《泰晤士報高等教育特刊》（Times Higher Education）今公布全球最國際化的150所大學排行榜，第1、2名皆為瑞士學校，台灣則有清華大學和台灣大學上榜。
這項評比以各校職員、學生、共同作者的國際化程度和年度學院聲譽為標準。泰晤士報高等教育特刊指出，排行前段的大學大多來自面積較小、依賴出口的國家，英語通常為官方語言或廣泛使用。
評比結果顯示，瑞士的蘇黎世聯邦理工學院和洛桑聯邦理工學院分居第1、2名，第3名為香港大學、第4名則為新加坡國立大學，兩校為亞洲地區最國際化的大學。而台灣清華大學、台灣大學分別排行144、148名，為台灣唯二入榜的大學。
若以國家平均分數來看，新加坡獲得平均96分為最高，瑞士排行第2、平均94.1分，台灣則為22個上榜國家中的第21名，平均分數為33.4分。
(中時電子報)
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