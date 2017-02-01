彩券行掉鑰匙 女警找到失主被當詐騙

徐姓民眾帶著孩子到派出所領車鑰匙，感謝員警熱心協助。（楊明峰翻攝）

女警汪心閔幫失主找回鑰匙時，還被家屬誤認為詐騙集團。（楊明峰翻攝）

徐姓男子上月31日晚間到桃園市新屋區中山路一處彩券行買彩券時，不慎將汽車鑰匙與悠遊卡掉在地上，渾然不覺離去，楊梅警分局新屋分駐所員警蕭時雨、女警汪心閔獲報後到場調閱監視器，發現徐男的車鑰匙掉了，卻還能開車離去，感到困惑。

員警鍥而不捨比對車籍資料，逐一聯繫徐男與其家屬，結果無人回應，最後找到徐男妻子的娘家家屬，還被質疑：「新屋分駐所哪有女警，你是詐騙集團吧？」徐男及家屬被員警苦口婆心勸說，到分駐所領鑰匙時，才知該所有剛調來不久的女警，才難為情向員警致謝。

徐男向員警說，當時買完彩券，拉開包包時掉出妻子的車鑰匙卻沒發現，隨後拿出在口袋的車鑰匙，開車走人，好在員警幫忙找回鑰匙，否則大過年要如何去車廠重打鑰匙？也省下1萬元的重置鑰匙費用。

(中時)