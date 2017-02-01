前港府官員：港陸沒司法互助令人擔心
香港前保安局局長葉劉淑儀今天說，由於香港和中國大陸沒有簽署刑事司法互助協議，以致一些案件出現時，令港人有所擔心。
目前是立法會議員的葉劉淑儀就大陸富商肖（蕭）建華在港失聯一事上接受媒體訪問時，作了以上回應。
她說，她不知道案件詳情，但香港主權轉移以來，港府都沒有解決與大陸移交逃犯的問題。
葉劉淑儀說，如果有協議，香港可以向大陸提供協助。
她又說，香港沒有與大陸簽署刑事司法互助協議，才會發生令香港人擔心的事。
蕭建華是大陸明天控股有限公司的負責人，他日前在港失聯，外界相信他被大陸公安帶返大陸進行調查。
蕭建華在港失聯引起外界關注大陸公安是否在港執法的問題，同時對此表達憂慮。1060201
(中央社)
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