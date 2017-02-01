機捷2日起試營運 先開放團體試乘
機場捷運明天開始為期1個月試營運，期間民眾可免費搭乘。明天（2日）起到15日，開放團體預約試乘；16日到3月1日提供一般民眾自由試乘；3月2日起，機捷正式營運。
據桃園大眾捷運股份有限公司公布的試營運方案，試乘時間為每天上午8時到下午4時，明天起到15日，開放團體預約試乘，受邀團體以中央機關、民意機關、縣市政府、交通運輸軌道同業與其他受邀團體為主；16日到3月1日供一般民眾自由試乘。
團體試乘限在A1台北站、A3新北產業園區站、A8長庚醫院站、A10山鼻站、A18高鐵桃園站及A21環北站辦理，事先發放號碼牌，每節車廂限40人，每天限量1萬到2萬人次。自由試乘全線開放，各車站有總量管制，每天各車站發放號碼牌，限量4萬人次。
3月2日起機捷正式營運，營運時間為上午6時到晚上11時，第1個月有票價5折優惠。1060201
(中央社)
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