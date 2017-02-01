強尼戴普每月揮霍200萬美元 瀕破產
好萊塢影星強尼戴普（Johnny Depp）和財務管理公司互控，掀發爆炸性官司，強尼戴普遭起底每月揮霍200萬美元，使他瀕破產邊緣。
法新社報導，據管理集團（The Management Group,TMG）指出，過去20年來大多數時間，現年53歲的強尼戴普每個月開銷達200萬美元。他還曾花300萬美元，將作家湯普森（Hunter S. Thompson）骨灰以大砲發射煙火的方式辦葬禮。
TMG在洛杉磯控告強尼戴普未付貸款，拖欠420萬美元。強尼戴普本月13日則興訟，指控TMG管理他的財產失當、未經他同意即貸款，和隱匿他的財務困境。
根據「好萊塢報導」（Hollywood Reporter），TMG列出強尼戴普浪擲7500萬美元購置14個住處，包括一座18公頃的法國城堡、巴哈馬一系列小島、好幾棟在好萊塢的房子、洛杉磯市中心的空中別墅，以及肯塔基州一座馬場。
根據官司文件，自2000年起，強尼戴普斥資1800萬美元在遊艇上、購置45輛豪華汽車，每月花在酒類、私人飛機和養手下40人的支出也達70萬美元。
TMG指出，強尼戴普累積收藏包括安迪．沃荷（Andy Warhol）、克林姆特（Klimt）等超過200幅名師作品，70把收藏品級吉他及好萊塢紀念品收藏，量多到要放在12個地點。
不過，TMG的律師昆普（Michael Kump）發聲明說：「過去17年，TMG盡一切所能保護強尼戴普。事實上，當銀行要求強尼戴普償還數百萬美元貸款，而他沒有錢時，公司借款給他，讓他免於一場丟人的財務危機」。
強尼戴普先前才和30歲的演員妻子安柏赫德（Amber Heard）達成庭外和解，結束兩人18個月的婚姻，強尼戴普同意會付給女方700萬美元。（譯者：中央社陳亦偉）1060201
(中央社)
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