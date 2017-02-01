翁倩玉關懷長者 版畫贈安養中心

旅日藝人翁倩玉新春期間捐贈版畫「秋訪」給新北市三芝雙連安養中心，感謝安養中心對父母的照顧，讓雙親過得既快樂又健康。她並與就養的長輩共度春節，氣氛溫馨感人。

雖然翁倩玉已67歲，但依舊活躍；近年忙於演藝、版畫和自創品牌事業。無法長時間承歡於父母膝下，一直是她引以為憾的事。

為了讓年邁的雙親晚年得到優質照顧，翁倩玉用心安排，讓父母去年10月住進了位在三芝區的台灣基督長老教會雙連教會附設雙連安養中心。

雙連安養中心執行長蔡芳文表示，翁倩玉的母親是安養中心的照護對象，父親等待申請入住中，現暫住在家屬陪伴房。蔡芳文說，自從兩位老人家到安養中心以來，翁倩玉至少來探望了3次，中心人員都能夠感受到她對父母的孝心。

趁著農曆春節假期， 翁倩玉再次來到三芝探望父母。安養中心牧師戴約信表示，翁倩玉看到父母在安養中心過得很開心，非常感謝安養中心的照顧；為了表達謝意，她特別致贈了自己的版畫作品「秋訪」給安養中心。

翁倩玉大年初二在安養中心禮拜堂舉行贈畫儀式，並演唱了「祈禱」等經典歌曲和長輩同樂；她同時分享創作的心路歷程，並走下講台，到台下親切問候長者、擁抱他們，現場氣氛溫馨熱絡。

蔡芳文說，很多長者都是翁倩玉的粉絲，大家爭相和她互動，熱情不輸年輕的追星族；他也充分感受到翁倩玉身上散發對長者的關愛，很感謝翁倩玉「老吾老以及人之老」，願意撥出時間來關懷長者。

當天禮拜堂大約湧進500多人。最特別的是，蔡芳文說，由於翁倩玉的父親翁炳榮年事已高，平常在中心都是乘坐輪椅，當天竟然能夠站起來行走，讓大家十分驚喜。

安養中心隨後將翁倩玉畫作懸掛在盼望樓大廳，供大家欣賞。「秋訪」是翁倩玉2007年的作品，是她在參訪大德寺後有所感而創作。翁倩玉在畫冊上形容大德寺的秋日景色說，隱身在楓樹的夕陽，透過枝葉間隙透露的光芒，在貓眼石般閃閃發亮。

蔡芳文則是說，「秋訪」這幅版畫充滿了溫暖的氣息，有安慰人心的作用，相當適合懸掛在安養中心；他感謝翁倩玉割愛，讓她的畫作陪伴、撫慰長者和家屬、訪客的心。1060201

(中央社)