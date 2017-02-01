前聯合國秘書長潘基文宣佈退出韓下屆總統大選

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受其弟醜聞纏身的前聯合國秘書長潘基文召開記者會，宣佈退出下屆韓國總統大選。（圖／美聯社）

據韓聯社報導，前聯合國秘書長潘基文今天宣布，他不會參選下屆韓國總統。

路透社報導說，潘基文是在與南韓保守派政黨領袖會面後，於國會召開臨時記者會宣佈此一決定。

72歲的潘基文潘基文曾任南韓外交部長並轉任聯合國秘書長，任滿卸職後被外界原本看好他參選總統聲勢高，但他遲不表態。上月回到南韓後，因其弟潘基祥涉嫌行賄事件而遭到質疑。潘基祥涉嫌行賄中東國家官員，美國政府已起訴潘基祥，並要求南韓逮捕潘基祥。

潘基文原先競選下屆總統呼聲頗高，民調暫居第二，僅次於最大在野黨共同民主黨前黨魁文在寅。潘基文的弟弟醜聞曝光後，其支持率則跌破20%，與文在寅差距拉大。

根據法新社，潘基文在記者會上表示：「我將退出政壇。我很抱歉讓很多人失望了。」

(中時電子報)