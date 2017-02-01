蔡正元亂爆料 高士部落要求公開道歉

高士小神社。（周綾昀翻攝）

屏東牡丹鄉高士部落聲明稿，要求蔡正元公開道歉。（翻攝自網路）

日前國民黨政策會執行長蔡正元在臉書上質疑，民進黨政府在屏東牡丹鄉重建日本神社，對日本人歌功頌德，非常不可思議，為此近期有人特地到高士部落「問罪」，部落則發出聲明，指神社2年多前由日本民間為化解紛爭集資而建，要求蔡為不實言論公開道歉。

蔡正元上月29日在個人臉書上指，民進黨政府在屏東牡丹鄉不強調在石門戰役中犧牲的牡丹社酋長阿祿古父子英勇事蹟，反而重建日本神社，對日本人歌功頌德，實在不可思議，還提及1874年日人派兵出征引發的「牡丹社事件」歷史，反問民進黨人「重建神社彰顯侵略牡丹社的功勞，到底想彰顯什麼。」

為此，高士部落亦在臉書上反擊，認為蔡的謬論對高士部落造成莫大傷害，近日有不少人因該則訊息而專程來到部落興師問罪，極不友善的態度已對族人造成恐慌與壓力。

高士村村長李德福表示，對於歷史，高士部落不曾遺忘，昔日的高士神社，是台灣總督府威權統治的象徵，現在的高士小神社，則是部落與日本民間友人對於糾葛歷史的釋懷，是化解紛爭、建立友好的象徵，絕非蔡所言是對日本人的歌功頌德。

「神社裡不僅有戰死的日本人還有自己的祖靈，意義就像閩南人的土地公廟。」致力於畫高士部落故事的60歲族人郭春玲說，以前她的父親會說祖先們被日本人欺負的故事，但言語間已不見仇恨，部落耆老大多也認為事情已過都釋懷，如今神社對他們來說，是高士的地標。

郭春玲去年還在神社舉辦畫展，她說，神社重建後，意義已不同，日前族人一同去迎接祖靈神，也在神社附近而已，過去對立感不復在，盼政客們不要操弄，讓大家看見原民的良善，與重生的友好。

從事神職的佐藤健一2014年在日本遇上為NHK「人間動物園」毀損台灣原住民名譽案，前往日本的李德福等人，談起當地村民保持舊神社古跡，而深感台日民間友好，加上311地震台灣人的大力幫助，才耗資千萬日圓完成這起神社跨海捐贈的創舉，去年因莫蘭蒂風災受損，今年元旦佐藤再訪協助修復。

(中時)