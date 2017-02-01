機捷試營運 北捷作圖卡及轉乘路線影片
機場捷運2日起試營運，台北捷運公司今天說，已更新完成路網圖、車站指標等內容，也製作導引圖卡及轉乘路線縮時教學影片，並在FB「台北捷運捷客粉絲團」陸續上架。
北捷說，配合桃園機場捷運2日起試營運1個月，已更新完成相關車站的路網圖、指標及列車顯示器等內容，並製作導引圖卡及轉乘路線縮時教學影片，即日起在FB「台北捷運捷客粉絲團」陸續上架，盼可提前加強宣導轉乘動線，讓乘客更方便搭乘。
北捷表示，車站人員也會加強導引服務，並製作台北車站簡易地圖，適時指引旅客轉乘路線。
北捷說，依桃園捷運公司公布試營運計畫，機捷試營運分成團體及民眾試乘兩階段，配合試營運需求，會陸續更新包括車站路網圖、指標、燈片等近400面資訊。
北捷表示，因每台列車顯示器更新需要作業時程，且考量宣導須配合機捷營運期程，也提前更新轉乘車站，包含台北車站、北門站及三重站的列車顯示器資訊內容。
為讓搭捷運旅客可順利從捷運車站到達機場捷運，北捷也推出導引小撇步圖卡及轉乘路線影片，把台北車站分成3條路線，不論是搭乘淡水信義線或板南線的民眾，都能方便走到機場捷運搭車。1060201
(中央社)
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