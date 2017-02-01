蓋了超過500年 你不知道的建築史

西班牙巴塞隆納聖家堂因為蓋了超過100年到現在尚未完工而聞名全球，但其實包括德國科隆大教堂、義大利米蘭大教堂在內，全球有5個建築興建期都超過500年。

歐洲歷史悠久，許多建築富麗堂皇，建築結構的精巧與細緻，吸引無數遊客到歐洲一遊。但你知道嗎？這其中有數棟知名建築光是興建、擴建就花了超過500年時間，才有今天的壯闊美景。

德國之聲（DW）整理了這5棟建築，分別是

●英國西敏寺大教堂

從征服者威廉一世（William the Conqueror）開始，西敏寺大教堂是英國君王安葬或加冕登基的王室教堂。建築本體在1045年至1065年間完成，1245年進行重建，教堂兩個主塔一直到1745年才完工，離1245年正好500年。

●義大利米蘭大教堂

米蘭主教座堂是米蘭的象徵，也是義大利最重要的哥德式建築，是世界上第4大教堂。米蘭大教堂的主體建造開始於1388年，但建築卻是到1965年才正式宣告完工，歷時577年。

●德國科隆大教堂

科隆大教堂完成於1880年，是當時全世界最高的建築，現在是全球規模第3高的教堂。科隆教堂的興建起源於1248年，但工程斷斷續續，還一度因為資金缺乏而完全停工，一直到1880年在當時的德國皇帝威廉一世監督下宣告完工，寫下破紀錄的632年興建期。

●西班牙阿蘭布拉宮

有「紅色城堡」之稱的阿蘭布拉宮，位於西班牙南部，是摩爾王朝最重要的建築之一，由穆罕默德一世（Mohammed I ibn Nasr）修建，1232年完成現存規模的阿蘭布拉宮，每年都吸引超過300萬人到此參觀。

●英國巨石陣

沒有人知道巨石陣花了多長時間完成，考古顯示，這個位於英格蘭南部的建築在至少1400年的5個不同階段分別建成，第一階段可能開始於公元前3100年。但巨石陣的建造年代與意義，至今仍是謎團。1060201

(中央社)