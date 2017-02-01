年金改革 銓敘部公布線上試算器

年金改革修法草案3月將送立法院。銓敘部在官網公布「公務人員年金改革試算器」，供民眾線上試算，但強調試算結果僅供參考，實際仍以主管機關依最後確定方案審定結果為準。

年金改革國是會議1月22日召開，會後年金改革委員會副召集人林萬億表示，會納入各方意見，希望在3月把年金改革的修法草案送到立法院，最晚不要超過5月20日。

銓敘部日前在官網公布公務人員年金改革方案的草案和已退人員退休所得試算參考資料，並提供試算器，只要輸入退休審定基本資料、退休生效日、審定舊制年資、審定新制年資、審定俸額、月補償金和優存本金，可得到試算結果。

不過，銓敘部強調，此試算系統目前只適用於「改革方案實施前已退休生效」且「支領月退休金」人員，兼領月退休金人員及支領一次退休金人員不適用。試算服務是依據初步方案所設計，並非立法通過版本，試算結果僅供參考，實際仍應以主管機關依最後確定方案審定結果為準。

銓敘部說，為利擇領月退休金者(包含已經退休及尚未退休)瞭解該改革方案草案的影響情形，依據相關試算條件，製作已退人員各關鍵職等人員的退休金影響試算情形。

調降替代率上限部分，銓敘部指出，由方案實施第1年起，任職35年者，由75%逐年降1%，至60%止；任職30年者，由67.5%逐年降1%，至52.5%止；任職25年者，由60%逐年降1%，至45%止；任職15年者，由45%逐年降1%，至30%止；任職年資35年至15年間，每1年替代率相差1.5%。

此外，調降優惠存款利率部分，銓敘部說，由方案實施第1年起，調降至9%、第3年調降至6%、第5年調降至3%、第7年調降至0。

銓敘部指出，調降替代率上限及優惠存款利率2項方案合併執行後，不得低於所設定的最低保障金額，已退人員不採行平均俸額方案。1060201

(中央社)