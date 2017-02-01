詹啟賢：沒包袱的人才能整合國民黨

準備參選中國國民黨主席的詹啟賢，今天到台南市議員許至椿服務處向民眾拜年。他說，黨主席選舉一定要有第三種沒有包袱、沒有恩怨的人選，選後才能整合。

詹啟賢下午抵達許至椿服務處，發放由許至椿準備的紅包福袋給現場民眾，熱情與民眾打招呼；許至椿則贈送包子、粽子給詹啟賢，預祝詹啟賢「包中」。

詹啟賢致詞時表示，他人生最精華的歲月都奉獻在台南；讓奇美醫院的前身逢甲醫院轉虧為盈、建立柳營奇美醫院，卸下奇美醫院院長一職時，奇美醫院已是擁有8000名醫護的大醫院。

詹啟賢表示，離開台南後，依舊維持每個月回來台南一趟的習慣；回來理個頭髮、吃點東西再北返。後來因為太太在台南住得比較習慣，2年多前又在台南買了房子，這次回來也是住那邊。如果當選黨主席，台南的黨員未來與黨中央溝通，將會最為直接、方便。

他說，國民黨需要改變。黨主席選舉一定要有第三種沒有包袱、沒有恩怨的選擇，選後才有辦法整合；國民黨才有辦法面對目前的問題，在明年的地方選舉贏得民眾認同，也才有辦法在2020總統大選拿回政權。在宣布參選黨主席時，也已清楚表達要參選總統。

詹啟賢表示，以往國民黨在台南的處境很艱困。他若能當選，一定會設法做些改變，希望大家一起努力。1060201

(中央社)