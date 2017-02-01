強尼戴普瀕臨破產邊緣 每月開銷6千萬起跳

強尼戴普驚傳瀕臨破產邊緣。(達志影像)

53歲好萊塢男星強尼戴普（Johnny Depp）才剛結束一段婚姻，日前又驚傳因為花錢如流水，幾近破產邊緣，遭財務管理公司(The Management Group) 列出他各項支出，算一算每個月開銷竟高達200萬美金(約台幣6200萬)，稱強尼戴普應為自己陷入財庫困難的處境負責。

強尼戴普早前控告前財務管理公司對他財產管理不當，隱瞞他的財務困境，遭管理公司反控他奢侈度日，包括花費7500萬美元買下14處房產、1800萬美元裝修遊艇、每個月還要支出近70萬美元在買美酒、私人飛機與聘請40位保鑣上，零零總總開銷加起來，強尼戴普每個月開銷至少200萬美金。

花錢不手軟的強尼戴普，更被指出曾在2005年為好友兼知名記者Hunter S. Thompson葬禮花費300萬美金，並將對方骨灰當煙火放，還有投資400萬美金在朋友經營唱片公司上。

雖然強尼戴普已入不敷出，但他仍要支付前妻安柏赫德（Amber Heard）700萬美金贍養費，管理公司就透露，曾在強尼戴普婚前建議要簽婚前協議書，但他完全聽不進去，要強尼戴普盡快償還56萬美元的服務費與信用卡費。

(中時電子報)