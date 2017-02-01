富邦悍將開工練球 力猛率先報到

富邦悍將初五開工練球，外籍體能教練戴克斯（左）、洋投力猛（右）加入球隊訓練。（富邦悍將提供）

過完農曆新年，中職4隊都在今天(1日)初五開工，繼續備戰新球季，富邦悍將繼續在高雄燕巢球場訓練，新聘的外籍體能教練戴克斯（Dax Fiore）和續留的洋將力猛都在今天(1日)加入球隊練習。

富邦今天在高雄春訓基地恢復練球，但包括總教練葉君璋，以及林益全、高國輝、胡金龍、林哲瑄、蔡明晉、林晨樺、倪福德、黃勝雄、方克偉、林琨笙等主力球員，都已自昨日起隨經典賽中華隊練習，並未參與此階段春訓。

而富邦今年聘請的外籍體能教練戴克斯也在今天加入球隊，組成多達16人的教練團(一軍10人)，春訓期間還有3名大聯盟體系的客座教練。今年洋投力猛和羅力也確定續留，力猛則率先抵台，今天投入球隊春訓。

(中時電子報)