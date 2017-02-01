川普移民禁令 非洲網球一姐失望
美國總統川普日前對7個伊斯蘭國家發布移民禁令，正在WTA台灣公開賽奮戰的「非洲網球一姐」、也是虔誠穆斯林的突尼西亞好手嘉柏（Ons Jabeur），坦承對川普的舉措感到「難過」、「失望」。
「對此我不方便透露更多意見，但身為一個穆斯林，我覺得很難過和失望。」嘉柏說。
儘管突尼西亞不在川普禁令的7個伊斯蘭國家之列，但嘉柏將心比心。她忠於自己的信仰，不論到世界何處比賽，仍維持穆斯林每天祈禱5次的習慣，「祈禱會讓我贏球。我會依照當地的日出時間調整祈禱時程，若撞到比賽就調開。」
不受國際政治影響，世界排名181的嘉柏成為本屆台灣公開賽的超級黑馬，從會外賽一路挺進，1日更以7比5、6比2氣走第7種子、美國好手羅傑絲（Shelby Rogers），締造本屆賽事開打以來的最大冷門。
「這是我生涯第2次在WTA賽事打入8強，」嘉柏說，其實自己比較擅長紅土，在台北小巨蛋慢慢適應場地，「我覺得自己的節奏掌握得不錯，放小球的手感也很好，希望下一輪能繼續保持下去。」
自從南非雙打好手胡珀（Liezel Huber）退休後，非洲幾乎沒有知名的職網女將。而台灣網球迷對突尼西亞這個北非國家的唯一印象，可能就是在倫敦奧運男單首輪淘汰「台灣一哥」盧彥勳的賈齊里（Malek Jaziri）。
「那場比賽我有看呢！」嘉柏微笑著說。
「其實突尼西亞在網球算普遍，但以職業網壇來說，突尼西亞算是個小國家，」嘉柏說，除了她之外，突尼西亞另一個女網球員的世界排名還在500多。
「以前球員比較多，現在少一些，不過我會努力打網球，希望今年是屬於我的一年，排名能夠進到前100，也希望非洲有更多的網球好手出現。」嘉柏說。
(中時電子報)
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