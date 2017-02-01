點點心遭爆料剝削員工 阿緯發聲明駁斥
藝人阿緯引進的港式飲茶餐廳遭人指控有幫助奧客剝削員工、帶頭違反勞基法等事，阿緯今天透過經紀人發表聲明，表示對於不實的爆料將採取法律追訴的權力。
阿緯2015年引進港式飲茶「點點心」並陸續展店，營收滿滿的風光背後，卻遭員工親屬在網路爆料，指出包括員工餐不夠、休假不按勞基法、餐點為冷凍食品等9大罪狀。
網路上的指控提到，「點點心」員工餐不夠、員工不慎打翻飲料，需自費新台幣3萬元為客人送洗包包與衣服、員工有老闆內親可以不用做事、客人害員工打翻飲料卻遭責罵、主管只顧聊天、客人投訴員工送餐往嬰兒方向送，員工就被大聲責罵、休假不按勞基法走、餐點為加熱的冷凍食品，非現點現做、阿緯只關心日營收是否為排名第一、開工獎金非全部員工都有。
對此，阿緯今天透過經紀人發出聲明，針對媒體聳動標題，屬於不實的爆料，採取法律追訴的權力。
對於員工需自費3萬元為客人送洗包包與衣服的指控，阿緯的聲明指出，從開幕至今店裡大大小小的賠償事宜，都是由點點心全面吸收，包含這次的包包事件，由於是店裡的員工失誤所造成的，客人要求賠償，合情合理，公司也全面賠償，從未用到員工的一分錢作為賠償。
針對員工有老闆內親可以不用做事，阿緯的聲明指出，目前點點心職員當中，內親的部分只有1名，是屬於總公司重要角色，未在現場服務。嚴格來說，點點心只出一張嘴的工作職位，就只有他太太。
提到休假不按勞基法走、只關心營收的控訴，阿緯的聲明指出，公司完全照勞基法走，沒有任何違反的行為，且他在意的事情很多，可能該名員工沒有注意到其他事項。
至於餐點為冷凍食品，阿緯的聲明指出，台中店大部分餐點皆為台北當天製作完成，並由專業的物流團隊每天配送下台中，由台中廚房即點即蒸，對於一直堅持的理念，完全符合事實。1060201
(中央社)
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