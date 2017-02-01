最後一波北返車潮 這些路段車多壅塞

我要評比

春節連假最後一天，國5北上路段一早就塞車，高公局今天表示，午後國1西螺至埔鹽系統、國3竹山到南投服務區、沙鹿到中港系統都可能塞車。

春節假期進入尾聲，昨天開始國道陸續出現收假潮，根據高公局即時路況資訊系統，截至下午3時30分，國5宜蘭到坪林塞車，時速僅30多公里；國1西螺到埔鹽系統、大雅到台中系統車多，時速約50多公里。

高公局說，前2天已經有民眾陸續收假，今天下午到晚間將是最後一波北返車潮，除了上述路段，可能塞車路段還有國3竹山到南投服務區、沙鹿到中港系統。

高公局提醒，今天下午3時至晚間8時國5蘇澳至頭城北上路段實施高乘載管制，另宜蘭至頭城路段開放大客車行駛路肩及配合主線儀控管制措施，提醒用路人改道行駛或是避開管制時段。1060201

(中央社)