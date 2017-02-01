年終大掃除＋春節 南市環保局清運1.6萬噸垃圾

今年春節假期結束，台南市環保局從年終大掃除到大年初四共清除全市1萬6595噸垃圾，比去年同期減少。（洪榮志攝）

今年春節假期結束，台南市環保局從年終大掃除直到大年初四，先後動員清潔人員7823人次，以及清潔車輛4152車次，清除全市大約1萬6595噸的垃圾，比去年同期的1萬7185噸減少586噸。環保局長李賢衛也呼籲市民持續垃圾分類、資源回收，減少垃圾量，邁向低碳城市。

據環保局統計，1月20日至1月26日國家清潔周期間，全市共清運1萬1002噸垃圾；1月27日除夕出動1138人次、570車次，清除1910噸垃圾，比去年除夕的2091噸，減少181噸垃圾。

隨後，1月28日（初一）至1月30日（初三）雖暫停清運垃圾，但市內風景區即時清運的垃圾，仍機動開放進廠處理。直到1月31日（初四）恢復收運垃圾，共出動1355人、754車次，清運3411噸垃圾，比去年初四的2953噸增加453噸。累計今年國家清潔周及春節期間清運的垃圾量共1萬6595噸，比去年的1萬7185噸減少586噸。

(中時)