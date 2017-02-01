南市鹿耳門天后宮國運籤 夏季抽出下下籤
台南市安南區鹿耳門天后宮今天循例在農曆大年初五上午吉時，向媽祖祈福擲筊出又稱國運籤的四季籤，用來預測今年國家、社會四季時序的運轉時勢。歷時50分鐘擲出春夏秋冬等籤後，春、秋、冬3季是平籤；夏季則是下下籤。
廟方解讀表示，今年國運平順偏差，春季的運勢稍微順遂，但因執政者意志不堅定，抱持猜疑，心思反覆狀況下，從4月起運勢就開始走下坡，4月至6月更是無所適從。還好，秋季過後仍有一個運勢，但該如何把握？有賴執政者的智慧；當旁人提供建議，執政者是否接受？如果雙方合作，國運才有機會變好。
今天的擲筊儀式，吸引大批關心今年運勢的民眾前往觀禮，現場高潮迭起、氣氛熱烈。台南市政府新科副祕書長吳欣修、文化局科長方敏華、台南市商業會理事長林士傑、佳里區扶輪社長周文雄等4人，分別擔任春、夏、秋、冬4籤擲筊的司禮官，合計擲筊51次，才順利求得春夏秋冬4支籤詩；其中，冬籤最難擲出，直到創紀錄的第36擲才獲聖筊。
求得的四季籤，分別為：春籤「客到前途多得利、君爾何故兩相疑、雖是中間逢進退、月出光輝得運時」；夏籤「病中若得苦心勞、到底完全總未遭、去後不須回頭問、心中事務盡消磨」；秋籤「總是前途莫心勞、求神問聖枉是多、但看雞犬日過後、不須作福事如何」；冬籤「君問中間此言因、看看祿馬拱前程、若得貴人多得利、和合自有兩分明」。
(中時)
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