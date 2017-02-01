太極拳秀氣場 加拿大武術家開眼界

田豊教官與Stefan合影。

Stefan在合氣太極教室勤練。

田豊教官示範，一招制服Stefan。

太極拳，是中國傳統武術的內家拳，講究中定、放鬆、心靜、慢練，和外家拳明顯不一樣。因此，常被質疑能用嗎？能打嗎？一名加拿大武術家Stefan來台走訪各派武術，在接觸合氣太極的田豊教官後，大開眼界。Stefan大讚田豊教官的太極拳論的「意」、「氣」認識與運用，鬆柔走化功夫上身，可輕易掌控對手。

Stefan是一個加拿大的武術家，受父親的影響，從小就酷愛武術，他曾在街頭一個人面對近20個小混混的挑戰，因而一戰成名。他長期在加拿大的SWAT開武術講座。

Stefan喜歡到世界各國旅行，以尋找武學的真諦，上個禮拜他來到台灣，遇到了MIT的合氣太極之後，深深地折服在田豊教官「以意使氣，以氣運身」、鬆柔走化的太極功夫之下。

Stefan從年輕時就喜歡中國的古文化，對老子的道德經、中醫的經絡運行都能背誦如流；雖然已經練武三十年了，但他對中國人可以將意、氣運用武術上，並產生無堅不摧、無敵不剋的神奇威力還是百思不得其解。經過這幾天的學習，他已經可以慢慢體會到氣的運行，也確認太極拳可以利用氣場的流動來掌控對手的勁力，他說：「台灣的太極功夫實在太神奇了，解開了他十幾年來對氣的迷惑！讓他看到了武術的新境界。」

Stefan說他上輩子應該是個台灣人，所以來台後對此地有很深的感情，他一定要將在台灣武學的見聞、文化與美推薦給加拿大的朋友們認識。

(中時電子報)