來客數激增10倍 麗寶樂園渡假區春節人潮破30萬人次

受惠於天氣晴朗、加上票價大促銷，台中麗寶樂園今年春節假期入園人數達4.7萬人。（圖／麗寶）

麗寶OUTLET MALL自去年聖誕節試營運至春節期間，來客數已衝破百萬人次。（圖／麗寶）

麗寶樂園渡假區今年春節假期，主題樂園祭出「10歲以下免費」，締造入園人數達4.7萬人。（圖／麗寶）

受惠於天氣晴朗、加上票價大促銷，台中麗寶樂園渡假區今年春節假期（初一至初五）樂園入園人數達4.7萬人、整體來客數逾30萬人次，較去年同期僅有樂園項目時的3.2萬人次、跳躍式成長10倍！

其中，新開幕的「麗寶OUTLET MALL」，搭配麗寶樂園「10歲以下免費」及「OUTLET消費滿額抽百萬名車」兩大行銷活動，成功帶動渡假區內玩樂園、住福容、逛OUTLET的人潮，成為今年春節最夯的旅遊景點，渡假區單日來客數最高達7萬人次，春節業績強強滾。

麗寶樂園長王永豪表示，麗寶OUTLET MALL自去年聖誕節試營運至春節期間，來客數已衝破百萬人次，歸功於經營策略與市場定位精準，邀請日本頂尖招商團隊聯手打造的麗寶OUUTLET MALL，除了引進全台獨家的北海道拉麵4大天王、札幌藥妝等，多元的物販及美食品牌，吸引大批民眾願意掏錢嚐鮮、購物。

其中，來自北海道的四大天王拉麵店，假日平均賣出2,000碗佳績；還有60S瑞士烤起士Raclette專賣店，更是大熱門，店內販售現烤的瑞士烤起士與古巴三明治等，春節期間單日販售2,000份套餐，成為櫃王；擁有中島式吧檯設計的星巴克咖啡也是超人氣商店，這些特色品牌都成為麗寶OUTLET MALL集客的利器。

王永豪進一步分析，麗寶樂園渡假區結合樂園、飯店、OUTLET三大項目，就連寵物公園也是業界少見，讓消費者得到多元滿足，適合全家人出遊，集客力道強，策略上更利用OUTLET試營運、跨年晚會、摩天輪點燈強力提升品牌曝光度，加上春節加碼促銷，樂園打出「10歲以下免費」的優惠活動，OUTLET更大手筆祭出「單筆消費滿3000元抽百萬奧迪A4」，藉由兩大優惠刺激春節親子出遊的人潮、提高OUTLET 提袋率，同在渡假區內的福容大飯店住房率也開出紅盤，初一至初五也賣出近1,200個房間，渡假區整體成績亮眼。

麗寶集團在台中擁有200公頃的渡假區場域，近年不斷的擴建投資新項目，除了最新開幕的麗寶OUTLET MALL成功打響品牌，預計3月啟動全台最大的摩天輪-天空之夢；而國際級賽車場也成為車商、車隊爭相搶租的場地，完善的渡假區規劃，把主題樂園經營型態再升級，將原本的1日遊型態延伸為2日遊、甚至是3日遊，拉長遊客停留天數，提供更多元的旅遊娛樂體驗，成功拉開遊樂業的傳統競爭模式，贏得市場高度關注。

(工商)