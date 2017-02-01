新聞深喉嚨》開春「川普之亂」 台灣「下下籤」連發…

中天新聞提供

金雞年開春，《新聞深喉嚨》恭祝所有觀眾好朋友們身體健康，萬事如意！但在春節期間，國內外都有許多重大紛擾，讓人無法忽視又難以樂觀。節目中曾經無數次討論美國總統川普上台後可能在國際與兩岸間造成的風險，沒想到，第一波的「川普之亂」，卻是在美國國內造成了風暴！上週末，川普無預警簽署行政命令，暫時禁止伊朗、伊拉克、敘利亞等7個穆斯林國家的難民和旅客入境，且未來90天都將不核發簽證給這7國人民。而120天內拒絕7國難民入境，120天之後，將限制2017年最多收容5萬名難民，把前總統歐巴馬所設的11萬人上限削減超過一半。各州法官針對這項行政命令反應莫衷一是，至少4州已經否決。但川普則持續運用自己的總統職權施壓，包括連續開除不願為禁令背書的代理司法部長，與代理移民局長。還沒上任，滿意度就已經死亡交叉，結果一上任又搞得天下大亂，川普到底打的是什麼主意？

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川普禁令激起蘋果、Google、推特等美國公司執行長嚴正批評，才卸任10天的前美國總統歐巴馬，也發聲力挺全美各地的反禁令抗議。原因之一，是過去美國做為「全球化」推手，大力促進貨物、勞務、資本和人員的自由流動，讓許多美國、歐洲和亞洲的大企業蒙受其利。如今，川普上台後祭出打著「美國優先」旗號的經濟國家主義措施、大開「全球化」倒車，跨國企業驚覺既有的營運模式和價值觀遭遇重大威脅。但更可怕還有「唇亡齒寒」的效應，伊朗與日本混血的美國職棒大聯盟德州遊騎兵投手達比修有，他的父親就可能因為川普禁令暫時不得赴美，而華裔NBA紐澤西籃網球員林書豪也發文痛批：「身為美國人，對所有受到穆斯林禁令影響的人感到難過，這真的要失控了」！許多華裔移民擔心的是，今天針對中東7國下禁令，未來若是「排華」…，美國在19世紀末也幹過這種事啊，誰說歷史不會重演？

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美國部分機場因為川普禁令大亂，同時間台鐵的春節疏運，則有部分站點因為台鐵產業工會發起的「依法休假」行動而關閉，或縮減服務。據統計，除夕到初三，估計有五百多名台鐵員工應出勤而未出勤。台鐵局宣稱，未依規定上班的員工，將在初六開工後「嚴懲」，行政院也表達力挺「嚴懲」的立場。台鐵產業工會在臉書發文，稱工會爭取補足人力與休息時間，已好幾個月毫無進展，更於活動開始後，一天之內便發出曠職單，「效率之高前所未見」，並且批評新政府是「最會打壓勞工的政府」！猶記得昔日華航空服員罷工，蔡總統親自定調是「忍無可忍」，藍綠民代到場力挺趨之若鶩，黃國昌甚至一度放棄隨總統出訪，人權律師們，網路「鄉民」們當時也一面倒認為這是勞權的伸張。那如今台鐵員工爭取自己權益，蔡總統不挺，行政院要嚴懲，律師民代「神隱」，「鄉民」反嗆「不爽輪班不要幹」！這其中有什麼誤會嗎？空服員需要勞權，鐵道員就不需要？

另一個不知標準何在的風暴，是民進黨台北市議員童仲彥毆妻事件。周刊披露，童仲彥長期慣性毆打妻子李秀環，甚至多次將李秀環打到骨折氣胸急救。結果童仲彥幹下了這種「無關藍綠，是非昭然」的惡行，卻在公開面對媒體的時候，話鋒一轉向自己的服務處主任邱惠美「告白」，還說什麼：「不喜歡邱主任的不是男人」！接著，新聞的走向就有如不能更爛的「鄉土劇」發展，童仲彥儼然搖身一變成了苦戀邱惠美不成，還慘遭劈腿玩弄的癡情男…。台灣人的價值觀何以扭曲至此，台灣選民難道真的這麼好唬弄？一紙退黨聲明就能過關？

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全台各大宮廟開春照例抽出國運籤，結果金雞年包括台南北門的南鯤鯓代天府，台中大甲鎮瀾宮，與台北松山的霞海城隍廟，都抽到了「凶」，甚至極少數的「下下籤」。其中代天府抽中的籤詩卦頭「聞仲西征遇十絕陣後逃」，籤詩云：「一重江水一重山，誰知此去路又難，任他改求終不過，是非到底未得安」，代天府總幹事侯賢遜說，4句籤詩「沒有一句是好話」。鎮瀾宮則抽中了「李世民遊地府」，籤詩云：「只恐前途命有變，勸君作急可宜先，且守長江無大事，命逢太白守身邊」，被解讀為「凶中帶吉」。至於松山霞海城隍廟則抽中了「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕。傍人煽惑君休信，此事當謀親兄弟。」預言今年經濟不景氣，且當政者身邊有「煽動者」。民俗信仰，信者恆信，《新聞深喉嚨》不持特定立場，但借用蔡總統的一句話與所有觀眾好朋友們共勉之，國人要「自立自強」！

更完整內容請鎖定週一到週五晚上8:00-9:00《新聞深喉嚨》，重播時間凌晨4:00-5:00。

(中時電子報)