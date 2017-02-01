西北大學科研團隊發現「微型人類遠祖至親」

中新網報導，中國西北大學表示，該校地質學系研究員韓健等在陝西南部寬川鋪生物群中微型動物化石的研究中，發現了最古老的原始後口動物—冠狀皺囊動物。這種成體僅1毫米的微型動物，被認為代表著顯生宙最早期的微型人類遠祖至親。

據悉，動物界中數以億計的古今成員依其譜系演化關係可以歸並為基礎動物、原口動物、後口動物三個亞界。其中，人類是後口動物亞界的一員，其起源演化受到學術界特別關注。

該發現將對人類早期祖先的認知，由距今5.2億年前推至5.35億年前，接近顯生宙起點，其體積也由「釐米級」推至「毫米級」。中國科學院院士舒德乾表示，如果將澄江動物群中的後口動物大爆發比作一掛鞭炮燃起的話，「皺囊動物」的發現相當於找到了這掛鞭炮的引線。

(旺報)