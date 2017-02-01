3隻雞撐起南非速食業一片天

我要評比

南非人日常飲食中雞肉是肉類蛋白質最大來源。正由於雞肉的價廉物美造就肯德基炸雞、里肯炸雞與南度烤雞3家公司的成功，共同撐起速食業一片天，創造驚人業績。

1971年肯德基炸雞（KFC）從美國登陸南非，正值種族隔離時期，順理成章成為生活優渥的白人速食品。

1994年種族隔離政策取消，黑人新貴漸漸崛起，經常可見他們攜家帶眷在KFC消費。

為了配合黑人主食是玉米粉而非漢堡，數年前KFC推出新式套餐 ，一份煮熟的玉米粉配上兩塊炸雞與一小盒洋芋泥，售價僅30鍰（約新台幣75元），成功打入中低階層消費群。

KFC廣告標語「舔舔手指滋味佳」（Finger Lickin’Good），讓有些大人與小孩受到鼓勵，邊吃邊舔手指，臉上全是滿足愉快的表情。

時至今日，許多經由KFC伴隨長大的年輕人，常常誤以為KFC是南非品牌而不知其實是外來品牌。

目前KFC全南非已有828家分店，生意鼎盛，是3家雞肉速食店的龍頭老大。

再談里肯炸雞（Chicken Licken）。1972年希臘裔南非人瑟姆波諾斯（George Sombonos）旅遊美國時，花費1000美元從1名德州平民化炸雞店老闆手中買下祖傳炸雞配方。

回到約翰尼斯堡後，瑟姆波諾斯在父親開設的餐館裡試賣炸雞，顧客反應不錯。

70年代仍是種族隔離時代，黑人不准進入餐廳用餐，瑟姆波諾斯為了讓貧困的黑人族群也能偶爾享受炸雞的美味，開始做起黑人村鎮路邊賣炸雞的生意。

1981年，32歲的瑟姆波諾斯決定在黑人村鎮開家炸雞店，取名里肯炸雞。經過顧客口耳相傳，漸漸打響知名度。期間雖歷經多次黑人民眾反抗白人政府的黑暗期，生意時好時壞，但他始終不放棄炸雞店。

種族隔離政策取消後，黑人生活逐漸富裕，里肯炸雞跟隨老顧客的腳步，移往大城市開設店面，近幾年更躋身知名大型購物中心開設門市，生意頗佳。

瑟姆波諾斯白手起家，因為心疼貧困黑人而堅持在黑人區賣炸雞，從不斷摸索中創業。配方完全符合本地人口味，其中又以超辣雞翅最受顧客青睞，加上所有雞隻全部來自南非養雞場，堪稱100%本土化產業。

目前全南非共有247家里肯炸雞分店，在鄰國波札那（Botswana）則有12家。

南度烤雞（Nando’s）是家喻戶曉品牌，有別於上述兩家炸雞，南度烤雞是將醃好特殊醬料的全雞放在大型鐵網上，以瓦斯爐火適度燒烤後，再按照顧客需要全雞或某些部位切好送上餐桌。

1987年，葡萄牙裔南非人杜華德（Fernando Duarte）與朋友無意間在約堡一家葡萄牙人開的外賣店買了隻烤雞吃，當下驚為美食。深究後發現原來店家醃料中含有來自鄰國莫三比克（Mozambique）的1種辣椒，形成難得美味。

杜華德毫不遲疑，立即以近4萬美元買下這家外賣店。這對當時受到國際經濟制裁的南非而言是一筆大數目。成交後，杜德華以他的名字最後5個字母為新店命名。2年後，約堡有3家分店，葡萄牙有1家，生意愈來愈好。

2013年，全球35個國家共有1000多家南度烤雞分店。

或許是特殊辣椒醬料關係，南度烤雞格外受到居住在南非的印度與巴基斯坦族群喜愛。所以，除了提供傳統漢堡與生菜沙拉外，也提供皮塔餅、捲餅、雞肝、香辣米飯與烤玉米等。

南非雞肉以非常平民化價格吸引大量消費者。根據南非家禽協會（South Africa Poultry Association）報告顯示，2016年1至7月，平均每周宰殺肉雞數字為2000萬隻，換言之，一年數字約為10億多隻，市場潛力不容小覷。1060201

(中央社)