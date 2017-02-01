陸1月PMI為51.3% 呈平穩擴張

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中國大陸官方今天公布，大陸1月製造業採購經理人指數（PMI）為51.3%，雖然比2016年12月下降0.1個百分點，但已連續4個月保持在51.0%以上，且為2012年以來同期高點，延續平穩擴張態勢。

大陸國家統計局今天上午在官網公布，大陸2017年1月官方製造業PMI為51.3%，較2016年12月的51.4%低0.1個百分點，但整體而言，仍延續平穩擴張態勢。

從分項指數來看，生產指數53.1%，比2016年12月下滑0.2個百分點；新訂單指數52.8%，低於2016年12月0.4個百分點，意味大陸製造業生產與需求保持成長，但幅度縮小。

從業人員指數49.2%，比2016年12月回升0.3個百分點，顯示製造業用工量繼續減少，但降幅縮小。

另一方面，大陸2017年1月非製造業商務活動指數（近似服務業PMI，又稱非製造業PMI）為54.6%，比2016年12月調升0.1個百分點，繼續保持平穩成長。

大陸國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河分析，受春節假日因素影響，製造業生產和市場需求增速有所放緩，但供需仍然保持穩定成長。

此外，調查結果顯示，1月仍有超過4成的企業反映資金偏緊和市場需求不足，降低融資成本和擴大有效需求，仍是鞏固實體經濟的關鍵因素。同時，受春節長假企業員工集中返鄉的影響，反映勞動力成本上漲和供應不足的企業比例有所上升。1060201

(中央社)