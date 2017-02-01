52赫茲開工打氣 票房要靠口碑行銷

今天是農曆大年初五開工日，導演魏德聖帶著「52赫茲我愛你」演員舒米恩、小玉、小球等在台北信義區發送巧克力，面對票房不理想，魏德聖說，現在要靠觀眾散播口碑。

今年農曆春節有3部賀歲國片上映，不過至今票房都不理想，26日上映至昨天，「52赫茲我愛你」全台票房新台幣2280萬元、導演陳玉勳的「健忘村」全台2200萬元，而豬哥亮主演的「大釣哥」全台2400萬元，榮登華語賀歲全台冠軍。

大年初五開工，魏德聖今天下午帶著片中演員舒米恩、小玉、小球等在信義新光三越廣場，發送限量「開工打氣套餐」麵包與咖啡，以及520份愛心巧克力，4人一到現場立刻吸引大批民眾圍觀，也有不少已經看過電影的觀眾，專程到場排隊和演員合照。

對於票房不理想，魏德聖表示，許多朋友都說要等過年後再看，不想在過年期間人擠人，先前預售票狀況很好，他對票房還是有把握，尤其昨天跑一整天戲院，觀眾反應都很開心，但或許要回到「海角七號」的模式，要一雙手一雙手去握，去聽觀眾的聲音，再由觀眾口碑行銷。1060201

(中央社)