印度政府報告：廢鈔後經濟比預期快回彈
在印度國會討論新年度政府預算前夕，印度政府發表經濟調查報告宣稱，印度經濟在2017到2018財年預期成長6.75%到7.5% ，顯示廢鈔政策打擊黑錢後，經濟比預期更快回升。
印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）今天在國會提出新的政府年度預算案，交由國會討論；印度政府搶在昨天發表經濟調查報告，強調廢鈔政策對印度經濟的正面影響。
報告強調，廢鈔政策將為印度經濟帶來長期利益。
此外，報告還稱，結構性改革和研議中的商品及服務稅（GST）將可讓印度經濟成長提高到8%到10%。
不過，這份經濟調查報告坦承，廢鈔政策對印度國內生產毛額（GDP）產生影響，導致印度2016年4月到2017年3月的本財年經濟成長率低於7%。
報告指出，印度本財年的前8個月，經濟成長率達7.1%。
這份由印度政府首席經濟顧問蘇布拉瑪寧（ArvindSubramanian）的經濟調查報告建議政府，要加快在經濟中補充現金，讓現金兌換且存款更加自由，以阻止任何經濟成長降速。
在印度總理莫迪宣布廢鈔政策後，蘇布拉瑪寧昨天也首度打破沈默指出，廢鈔後銀行信貸成長下降、兩輪車輛銷售下滑，這都將對國內生產毛額（GDP）產生影響，「但問題在於對GDP的影響有多少」？
蘇布拉瑪寧拒絕對廢鈔政策的設計和實施發表評論，但強調廢鈔政策是體制轉變的重大信號，是著眼於結構性突破、「非比尋常而獨特的貨幣實驗」，為印度經濟帶來長期的利益。
印度廢鈔政策導致印度國內消費嚴重萎縮，製造業去年12月採購經理人指數（PMI）跌破50，顯示製造業萎縮，許多國際評級和分析機構不看好這項政策，且調降印度經濟成長率預測，印度政府仍強力捍衛廢鈔政策。1060201
(中央社)
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