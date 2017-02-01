清東陵曾葬滿帝后 幾被盜墓賊洗劫一空

葬有清代半數皇帝的清東陵，如今已脫離陰森，成為北京近郊遊人如織的景點。但民國時期，清東陵曾屢屢遭到盜墓賊的破壞，康熙、乾隆、慈禧等帝后的骨骸，更一度暴露在棺槨外。

清東陵，位在北京市區以東約125公里處的河北省遵化馬蘭峪的昌瑞山，山勢雄偉，被認為是風水寶地。因此，葬有順治、康熙、乾隆、咸豐、同治共5位皇帝，以及包括孝莊、慈禧、慈安在內共4座分葬的皇后陵。

此外，清東陵還有5處皇妃陵寢、8座皇子陵寢、4座乳母墓等。因此，連同周邊的山區和谷地，整個陵區的總面積接近2500平方公里，比新北市加上台北市還要大。

由於是天子及皇族的墓地，整個清代，清東陵一直派有重兵把守。但民國成立後，清東陵的守備趨於鬆馳，陵區逐漸被歹徒覬覦，各陵寢樓宇的大型木質樑柱，更在內外勾結下被偷運出陵區。於是，引來了大規模的盜墓。

1928年，河北軍閥孫殿英以籌措軍餉為由，率領部下大規模盜墓，是清東陵遭到的第一場浩劫。當時，孫殿英首先鎖定了乾隆帝的裕陵及慈禧太后的定東陵，大舉挖掘了7天7夜，甚至動用炸藥把地宮炸開，更貪婪地撬開他們的棺槨。

據資料記載，慈禧的棺槨被撬開時，棺內的珠寶綻放出明亮的光芒，幾與燈光無異。而當時下葬才將近20年的慈禧，面容栩栩如生，屍身完好，口中還含著一顆光彩奪目的夜明珠。

然而，匪徒們自然不會放過眼前的景象，棺內的金銀彩寶被洗劫一空。至於生前權傾一時的慈禧，身上的首飾及衣服被扒得精光，留下披頭散髮的遺體，被棄置在散亂的墓室裡。

至於生前享盡榮華富貴、自稱「十全老人」的乾隆，棺槨被撬開時，屍骨已經腐爛，但棺內更多的金銀財寶，一樣被洗劫一空，其中包括傳說中一同陪葬、至今下落眾說紛紜的「九龍寶劍」。但他及隨葬后妃們的骨骸，卻被身首異處地棄置在地宮的爛泥裡。

事隔18年的1946年，乾隆的祖父康熙帝的景陵，則遭到了河北土匪王紹義等人的盜掘。然而，他們赫然發現，康熙的地宮裡早已漫進了大量的地下水，他和幾位皇后的棺槨，幾乎浮在水上。

然而，盜匪們把水排出後，康熙和后妃包括「九龍杯」在內的珍貴隨葬品，同樣被洗劫一空，骨骸也同樣被身首異處地被棄置在一片泥水中。被稱為「千古一帝」的康熙，死後200多年卻落得如此境地，令人唏噓。

如今，東陵的各個陵寢裡，只有順治帝的孝陵沒被盜掘，一直讓外界嘖嘖稱奇。不少人推測，這和傳說順治當年是出家為僧而非病死，陵墓裡可能是空棺有關，卻也因此躲過一劫。1060201

(中央社)