色男對醉友口交 賠50萬判緩刑
新北市宋姓男子，前年10月與男性友人飲酒，趁友人酒醉、不省人事之際，竟脫他褲子打手槍，並幫他口交，友人驚醒後報警，事後宋男與友人和解，願賠50萬，並先交付30萬「頭期款」後，台北地院依乘機性交罪判宋男2年、緩刑3年，但命宋男在緩刑期間要付清20萬元餘款，「含一下，賠50萬」代價不斐。
判決指出，宋男與被害人熟識，2015年10月中旬凌晨，2人在宋男住處飲酒，但宋竟在酒酣耳熱之際，趁友人酒醉不能抗拒之際，脫去友人褲子，先以手撫摸友人生殖器，再以口腔含住友人生殖器得逞。友人清醒後，趁宋熟睡，離開宋男住處並報警處理。
法院審理時，宋男坦承性侵友人，法官因被害人內褲褲底斑跡、陰囊都驗出宋的DNA，認定事證明確，但審酌宋係酒後一時失慮，未能克制自己情慾及行為，對已酒醉之友人為乘機性交行為，由於雙方以50萬達成和解，宋並依和解條件，給付第1期款項30萬元，因此判宋有期徒刑2年、緩刑3年。
法官並要求宋在緩刑期間內，應付清餘款20萬，自今年1月份起，按月分期給付2萬，至付清為止。
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(中時)
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