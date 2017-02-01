林心如產後好氣色 林熙蕾：怎會有那麼美的媽媽

林熙蕾大讚林心如「怎麼會有那麼美的媽媽」。（圖／取材自林熙蕾微博）

林心如和霍建華上月喜迎愛女，夫妻倆升格為新手爸媽，「華心」寶寶擁爸媽優秀基因，顏值備受矚目。林心如在坐月子期間，碰巧遇到41歲生日，同時還與除夕同一天，好姊妹舒淇則是捧著雞肉替林心如慶生，剛生產完的林心如看起來氣色不錯，膚質亮麗。

而閨蜜林熙蕾在林心如產前就曾傳授育兒撇步，林熙蕾也在今（1日）曬出與林心如合照，天生麗質的林心如儘管素顏依舊肌膚Q彈、氣色紅潤，也讓林熙蕾在微博發文直呼：「不是才生不久嗎，怎麼會有那麼美的媽媽」。

(中時電子報)