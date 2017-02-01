灌溉渠划船如身在荷蘭 頭社「活盆地」夯到不行！
與日月潭僅一丘之隔的南投縣魚池鄉頭社盆地為推展休閒農業，2014年把灌溉渠當作高山運河，試辦划船活動，很受年輕族群肯定；這波春節連假，村長黃順昱再度推出泛舟，結果夯到不行！5天下來已吸引數十團、數百人參加體驗。
頭社盆地地質結構以泥炭層為主，用力踩踏地表會有晃動感，因此有「活盆地」美稱。多年前，黃順昱與村內幾名有前瞻性的農友，以「日月潭頭社活盆地」之名申請成立休閒農業區獲准，隨即整合產業特質，全力推展休閒農業。
由於近30年當地水田多已轉作，昔日專以供應稻田灌溉用水的頭社大排功能漸失，該休閒農業區遂以其周邊農舍、柳岸堤防、茄苳林蔭及水閘門景觀為本，規畫並試辦操槳活動。
黃照巡、張美珠、陳佩君、羅正武等20多名農友找上船艇國家教練李榮溫作密集訓練，取得輕艇教練證照，為泛舟安全及未來營運預作準備。
春節前夕，黃順昱利用該盆地冬收活動「會跳舞的蘿蔔節」放出訊息，提供國旅遊客或東南亞背包客操舟體驗，獲得熱烈回響。
來自嘉義市的柳志達表示，景致美、氛圍佳，感覺很有在荷蘭運河划船的fu；從事教職的劉淑惠說，日前從網友的分享獲知有這樣的地方，特別與家人、小孩來趟親子體驗，感覺不虛此行。體驗專線：0978-211989，陳小姐。
(中時)
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