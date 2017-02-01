艾倫狄珍妮絲談多莉 暗諷川普移民禁令
美國知名脫口秀主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）在今天播出的節目，藉由說明人氣動畫電影「海底總動員2：多莉去哪兒」劇情，巧妙地挖苦川普的移民禁令。
英國「衛報」（The Guardian）與路透社報導，「海底總動員2：多莉去哪兒」（Finding Dory）是川普29日選在白宮播放的首部電影。他此前1天簽署行政命令，禁止難民與來自7個穆斯林國家的旅客入境美國。
艾倫狄珍妮絲在今天的「艾倫愛說笑」（The Ellen DeGeneres Show）節目，提到川普禁令引起抗議。她說，她不大想談政治，因此決定來聊聊2016年的電影「海底總動員2：多莉去哪兒」。
她為片中健忘的主角多莉擔任配音，這部電影講述來自澳洲的多莉到美國找尋父母的故事，全球票房賺進10億美元。
在電影中，多莉與朋友抵達美國，卻發現自己被1道高牆阻擋，無法繼續尋找父母的旅程。
艾倫狄珍妮絲說：「牠們全都必須通過那道牆，而你不會相信，但那道牆完全無法阻擋牠們。」
川普誓言在美墨邊界建築高牆，阻止非法移民。
艾倫狄珍妮絲提到，其他動物都很樂意幫助多莉融入，她說：「那些動物並不需要她，跟她也沒有任何相似之處，但牠們幫助她，即使牠們的顏色完全不同。因為那就是你遇到需要幫助的人時會做的事，你幫助他們。」
她說：「這就是我希望所有觀賞『海底總動員2：多莉去哪兒』的人能學到的事。」（譯者：中央社廖禹揚）1060201
(中央社)
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